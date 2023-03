Antonella Fiordelisi, il crollo nella notte dopo la diretta del GF Vip: ecco perché è entrata in crisi – VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda giovedì 16 marzo, Antonella Fiordelisi ha avuto una fortissima crisi notturna dopo aver visto Micol Incorvaia volare – inaspettatamente – in finale. Il crollo di Antonella Fiordelisi dopo la diretta del GF Vip Antonella Fiordelisi sfogandosi con Andrea Maestrelli ha dichiarato che non farà mai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 marzo 2023) Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda giovedì 16 marzo,ha avuto una fortissimanotturnaaver visto Micol Incorvaia volare – inaspettatamente – in finale. Ildiladel GF Vipsfogandosi con Andrea Maestrelli ha dichiarato che non farà mai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : La delusione di Antonella verso gli Spartani: “Si sono avvicinati a me solo perché sono la ragazza di Edoardo.”… - GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - Antonel45sck : RT @usuwwhwghhsehq: La cosa più schifosa e che sta gente ora voterà Giaele non perché gli piace come persona ma per l’odio nei confronti di… - Mich3leA : Ahahahahahah ma Antonella ????#GFVIP #DONNALISI #fiorde #Fiordelisi #drojette #SONIABRUGANELLI #alfonsosignorini… - Maria31303165 : RT @Lola85229934: Antonella Fiordelisi (alias la DOC) once said. #donnalisi #fiorde -