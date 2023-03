Antonella Fiordelisi, crisi notturna al GF Vip: cosa è successo dopo la puntata (Di venerdì 17 marzo 2023) Antonella Fiordelisi già durante la puntata ha pianto ieri sera e dopo si è sfogata con i suoi amici: ecco cosa ha detto la gieffina Antonella Fiordelisi nell’ultima settimana ha avuto alti e bassi per via dell’assenza del suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, squalificato dal gioco. Anche ieri sera in puntata quando Milena l’ha nominata è scoppiata a piangere. Sono gli ultimi giorni del reality e lei si è un po’ scoraggiata e vorrebbe tornarsene a casa. Tesa anche per la ramanzina di Orietta Berti in puntata e per non essersi classificata seconda finalista, la Fiordelisi, dopo la puntata, ha avuto una crisi notturna ed è stata consolata da Nikita Pelizon ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023)già durante laha pianto ieri sera esi è sfogata con i suoi amici: eccoha detto la gieffinanell’ultima settimana ha avuto alti e bassi per via dell’assenza del suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, squalificato dal gioco. Anche ieri sera inquando Milena l’ha nominata è scoppiata a piangere. Sono gli ultimi giorni del reality e lei si è un po’ scoraggiata e vorrebbe tornarsene a casa. Tesa anche per la ramanzina di Orietta Berti ine per non essersi classificata seconda finalista, lala, ha avuto unaed è stata consolata da Nikita Pelizon ...

