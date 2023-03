Anticoncezionali per gli uomini, ecco un possibile nuovo approccio (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La terapia anticoncezionale è per molte coppie una necessità. Laddove non ci sia un desiderio di genitorialità, o qualora questo desiderio sia già stato sufficientemente esaudito, la terapia anticoncezionale consente un approccio alla sessualità privo del rischio di (ulteriori) gravidanze indesiderate. Finora, le terapie Anticoncezionali hanno prevalentemente interessato il sesso femminile: le terapie estroprogestiniche, le cosiddette “pillole”, trovano ampio uso anche come contraccettivo orale in diverse fasce d’età. Negli ultimi decenni c’è stato tuttavia un crescente interesse nei confronti di terapie rivolte alla popolazione maschile: queste terapie, se di comprovata efficacia, potrebbero consentire un accesso alla contraccezione anche nelle coppie dove la terapia estroprogestinica è controindicata. Le sperimentazioni condotte negli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La terapia anticoncezionale è per molte coppie una necessità. Laddove non ci sia un desiderio di genitorialità, o qualora questo desiderio sia già stato sufficientemente esaudito, la terapia anticoncezionale consente unalla sessualità privo del rischio di (ulteriori) gravidanze indesiderate. Finora, le terapiehanno prevalentemente interessato il sesso femminile: le terapie estroprogestiniche, le cosiddette “pillole”, trovano ampio uso anche come contraccettivo orale in diverse fasce d’età. Negli ultimi decenni c’è stato tuttavia un crescente interesse nei confronti di terapie rivolte alla popolazione maschile: queste terapie, se di comprovata efficacia, potrebbero consentire un accesso alla contraccezione anche nelle coppie dove la terapia estroprogestinica è controindicata. Le sperimentazioni condotte negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Beaoh11 : @el_rogue @macot62 Comprate anticoncezionali per le vostre mamme... plis... plis... - Roberto81390813 : @Kolibri47042881 @Giorgia62309674 Bro,questa è la miglior Pubblicità Progresso per l uso dei metodi anticoncezionali.?? - Imy99Imy : @TardiViviana Che dichiarazioni dovrebbe dare? Che ha rovinato una famiglia con due bambini mentendo al padre dicen… - ddorkynclumsy : Si, perché il preservativo e altri metodi anticoncezionali sono facoltativi, sese. Uno dei tantissimi motivi per c… - dgiorgio73 : Io la blocco, voi fate come volete. Certa gente però è il miglior testimonial possibile per gli anticoncezionali -