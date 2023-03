Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 17 marzo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Zuleyha è accusata ingiustamente di aver spinto Saniye giù dalle scale e Demir, in prigione, conta di uscire, evitando la pena capitale grazie alla ritrattazione di Sermin. Quest’ultima però, inseguita dagli uomini di Hatip, è vittima di un incidente e finisce in coma. L’incidente ...

Terra Amara Anticipazioni 17 marzo 2023: Zuleyha e Yilmaz progettano una nuova fuga insieme! ComingSoon.it

