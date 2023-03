Anniversario dell’Unità d’Italia, cosa accadde il 17 marzo 1861 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 17 marzo del 1861 si festeggia l’Anniversario dell’Unità d’Italia: 162 anni fa un atto del Regno sabaudo sancì la nascita del nostro Paese, Vittorio Emanuele II fu il primo sovrano, negli anni seguenti vennero poi annessi gli altri territori. Il processo finì storicamente nel 1918 con l’annessione del Trentino-Alto Adige e della Venezia-Giulia. 17 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 17delsi festeggia l’: 162 anni fa un atto del Regno sabaudo sancì la nascita del nostro Paese, Vittorio Emanuele II fu il primo sovrano, negli anni seguenti vennero poi annessi gli altri territori. Il processo finì storicamente nel 1918 con l’annessione del Trentino-Alto Adige e della Venezia-Giulia. 17 ... TAG24.

