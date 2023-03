Anna Lou | Lara e Maria Eco | chi sono le figlie di Morgan | nate da tre mamme diverse

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 marzo 2023)è certamente uno dei personaggi più stravaganti della nostra Tv, protagonista spesso di atteggiamenti sopra le righe che hanno poi scatenato non poche polemiche e critiche anche nel pubblico da casa. Emblematico è quanto era accaduto nel periodo in cui era uno dei coach di “Amici” in cui era arrivato a scontrarsi anche in maniera pesante con alcuni dei ragazzi che stava seguendo. Questo atteggiamento è apparso evidente anche con alcune scelte compiute nella sua vita privata, che non è mai stata del tutto lineare. I rapporti con due delle sue ex, Asia Argento e Jessica Mazzoli, nonterminati in maniera tranquilla, anzi. Entrambe, infatti,arrivate a denunciarlo per non avere supportato economicamente le loro due, oltre ad avere parlato male di lui ininterviste. Non è ...