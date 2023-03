Anna della porta accanto | il nuovo singolo di Gianni Morandi | testo e signficato

(Di venerdì 17 marzo 2023) È “” (Epic Records/Sony Music Italy) ildi, in rotazione radiofonica da venerdì 17 marzo. Scritto e composto dall’amico e compagno di avventure musicali Lorenzo Jovanotti, “” è un brano romantico e intenso, dalle liriche poetiche, dove la penna di Jova dispensa immagini suggestive e granitiche verità: è sempre l’amore arci lontano. «“” è un racconto in forma di canzone, un “musicarello” romantico e realista, con unnarrativo e una musica che nelle mie intenzioni vuole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unisiena : 16/3. Al Complesso didattico Mattioli la lectio magistralis del prof. #FrancescoStrazzari (Scuola Superiore Sant'An… - FranAltomare : Anna che mette tra i goal della sua vita un fidanzato da otto anni, dyson, card da 1.000 euro (?), Furla e aerei pe… - RiotLabOstia : RT @Petartrzz: Domenica a #Modena PD e Piantedosi hanno, di concerto, militarizzato un intera città per un corteo anticarcerario in ricordo… - Viaregginoit : E' morto Avio Pieri. Se ne va un altro dei superstiti della strage di Sant'Anna di Stazzema - Viaregginoit : E' morto Avio Pieri. Se ne va un altro dei superstiti della strage di Sant'Anna di Stazzema -

La timida reazioneLazio passa dai piedi Pedro Marusic e Luis Alberto, ma senza eccessivi sussulti. Ora la testa dei capitolini si proietterà sul derby del weekend. MariaGoni'È una di quelle notizie che mai avremmo voluto dare - si legge nella notasocietà - . Perché ... il quartiere dove Simone viveva con il papà Gianluigi, la mammae il fratello Davide. ...Quando mancano tre gare alla conclusioneregular season la matematica non può ancora ... Addetta Video - Check Finuccie Refertista elettronico Perazzetti Simona. Si comincia in anticipo, ...

Gianni Morandi e la sua "Anna della porta accanto" Radio Italia

La Fiaccola della Pace è stata accesa presso “l’Albero della Pace ... M.Michela Merola, Annamaria Pacifico, Anna Piccirillo, Michela Raucci, Cristina Russo, Siciliano Pasqualina, Luigina Stabile, ...L'edificio in cui vive la tredicenne Anna con sua madre sta per essere espropriato, contro il parere dei suoi abitanti, per la costruzione di una sopraelevata. In quelle settimane Anna inizia a ...