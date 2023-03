Andreas Georgiou | morte civile di uno statistico greco Accuse da ergastolo per aver dato i veri numeri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ripubblichiamo l’articolo sulla storia diuscito su FqMillennium 39 nell’ottobre 2020ha compiuto da poco 60 anni e da dieci fa il capro espiatorio. Ma a differenza del signor Malaussene di Daniel Pennac non era stato assunto per questo. Nel 2010 è stato chiamato ad Atene per rivedere i dati sui conti pubblici greci, falsati a cavallo dell’ingresso nell’euro e poi ancora nel 2009.calcolato la reale portata del deficit, su cui si sarebbero basati i piani di salvataggio dei creditori internazionali, gli è valso sospetti eda parte di quasi tutto l’arco costituzionale. E una lunga serie di azioni giudiziarie con al centro, variamente declinata, un’unica accusa:...