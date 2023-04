Andrea Pimpini in concerto a Vienna | previste anche cover

(Di venerdì 17 marzo 2023) ATTENZIONE: Articolo aggiornato per cambio data! L’evento si terrà Domenica 28 Maggio a! Tre settimane ai vertici di una classifica di Billboard, numerosi concerti in giro per l’Italia, dirette sul web condivise su Sky TG24 e sui principali giornali d’Italia…annuncia il suoall’estero:, Austria, Domenica 28 Maggio 2023! Link biglietti: https://tschocherl.reservix.at/tickets-the-concert-event-ill-stay-by-the-window-in-wien-tschocherl-am-27-5-2023/e2045046presentera’ il suo ultimo album di inediti: “I’ll Stay by the Window“ ma probabilmente non mranno omaggi ad altri artisti di fama nazionale ed internazionale: Moda’, Negramaro, Emma Marrone, Francesco Renga, Lady Gaga, U2, ...

È raggiante, il cantautore pescarese, dopo aver incontrato due suoi idoli, ossia Francesco (Kekko) ed Enrico Zapparoli dei Modà: 'Ho realizzato uno dei miei sogni più grandi'. Queste le sue prime parole. Al Subasio Music ...06/03/2023 - 11:36 That Memory è uno dei 10 brani presenti nell'ultimo album di inediti del cantautore. L'album, I'LL STAY BY THE WINDOW , è disponibile online su tutte le piattaforme di streaming musicale! SIGNIFICATO DEL BRANO "That Memory" è un brano dedicato all'Islanda. Nel 2021, ...03/03/2023 - 12:13 "GOOD PEOPLE DIE", il nuovo singolo diestratto dall'album "I'll Stay by the Window" , in radio da oggi, venerdì 3 marzo. Prodotto e arrangiato dallo stesso, Good People Die è un brano intenso dedicato alla ...