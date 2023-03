Andrea Giambruno condurrà un talk politico: la svolta del compagno della Meloni (Di venerdì 17 marzo 2023) Andrea Giambruno ce l’ha fatta. Il compagno della premier Giorgia Meloni avrà un talk show di Mediaset almeno secondo le Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 17 marzo 2023)ce l’ha fatta. Ilpremier Giorgiaavrà unshow di Mediaset almeno secondo le Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : A partire dal prossimo settembre Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, sarà il padrone di casa di un talk p… - truenewspuntoit : Andrea #Giambruno, compagno di Giorgia #Meloni, verso la conduzione di un talk politico a #Mediaset. Ma a Cologno s… - LiberoPetrucci : LMDCCMNF Andrea Giambruno torna in tv: un talk politico per il compagno di Giorgia Meloni - la Repubblica - patriziamolina : RT @ANPIRomaPosti: ??MA GUARDA CHE COMBINAZIONE ???? Andrea Giambruno torna in tv: un talk politico per il compagno di Giorgia Meloni - la Rep… - Oli_oleaster : RT @ANPIRomaPosti: ??MA GUARDA CHE COMBINAZIONE ???? Andrea Giambruno torna in tv: un talk politico per il compagno di Giorgia Meloni - la Rep… -