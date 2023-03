Andrea Damante ed Elisa Visari, crisi superata? Le foto non lasciano alcun dubbio! (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra Andrea Damante ed Elisa Visari sembrava essere scoppiata una crisi, a causa di Giulia De Lellis, ma forse non è tutto come sembra. Vediamo insieme cosa dicono le ultime indiscrezioni! Leggi su comingsoon (Di venerdì 17 marzo 2023) Traedsembrava essere scoppiata una, a causa di Giulia De Lellis, ma forse non è tutto come sembra. Vediamo insieme cosa dicono le ultime indiscrezioni!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valentina_Deci : RT @Carol3492671983: Record di ascolti per la scelta di Federico e Carola. Supera quelle di Aldo Palmieri e Andrea Damante con 30% di shere… - Sara56395858 : RT @Carol3492671983: Record di ascolti per la scelta di Federico e Carola. Supera quelle di Aldo Palmieri e Andrea Damante con 30% di shere… - noemis210 : RT @Carol3492671983: Record di ascolti per la scelta di Federico e Carola. Supera quelle di Aldo Palmieri e Andrea Damante con 30% di shere… - Carol3492671983 : Record di ascolti per la scelta di Federico e Carola. Supera quelle di Aldo Palmieri e Andrea Damante con 30% di sh… - occhio_notizie : Si era infatti parlato di una separazione definitiva, ma soprattutto di un presunto tradimento con l'ex di Damante,… -