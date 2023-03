Ancora violenze ad Haiti (Di venerdì 17 marzo 2023) Alcune ambasciate e consolati ad Haiti hanno deciso nelle ultime ore di Gennaio 2023 di sospendere, o ridurre fortemente, la loro attività, nel quadro della nuova ondata di violenze seguite all’uccisione giovedì scorso da parte di una banda criminale di sei agenti di polizia all’interno di un centro medico a Liancourt, località nel dipartimento di Artibonite. La decisione di chiudere i battenti, scrive il quotidiano Le Nouvelliste, è stata adottata a Port au Prince, fra gli altri, da Francia di cui l’Ambasciatore Vincent Hommeril, Spagna e Messico, mentre il consolato delle Bahamas ha disposto la partenza della maggior parte del suo personale diplomatico. Via Twitter, la rappresentanza diplomatica francese ha confermato che “data l’attuale situazione di violenza nella capitale, l’ambasciata sarà chiusa al pubblico, anche per il rilascio dei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Alcune ambasciate e consolati adhanno deciso nelle ultime ore di Gennaio 2023 di sospendere, o ridurre fortemente, la loro attività, nel quadro della nuova ondata diseguite all’uccisione giovedì scorso da parte di una banda criminale di sei agenti di polizia all’interno di un centro medico a Liancourt, località nel dipartimento di Artibonite. La decisione di chiudere i battenti, scrive il quotidiano Le Nouvelliste, è stata adottata a Port au Prince, fra gli altri, da Francia di cui l’Ambasciatore Vincent Hommeril, Spagna e Messico, mentre il consolato delle Bahamas ha disposto la partenza della maggior parte del suo personale diplomatico. Via Twitter, la rappresentanza diplomatica francese ha confermato che “data l’attuale situazione di violenza nella capitale, l’ambasciata sarà chiusa al pubblico, anche per il rilascio dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LFxuei : RT @actarus1070: ??????FRANCIA: Ancora violenze a Parigi. Faccia a faccia tra polizia e manifestanti : idranti e barricate per la seconda nott… - actarus1070 : ??????FRANCIA: Ancora violenze a Parigi. Faccia a faccia tra polizia e manifestanti : idranti e barricate per la secon… - tomaso_palli : @PBerizzi Con grande rispetto: magari una piccola ricerca, la prossima volta, prima di toccare argomenti che non co… - giovannidetoni1 : @SimoPillon @maxromeoMB Ancora sta cazzata? Vergognati, talebano e pensa che sto povero figli subiranno delle viole… - Lucy18912 : RT @di_polemiche: @DiegoFusaro ANCORA?! MA LA POSTI OGNI 3 GIORNI, CAMBIA ARGOMENTAZIONE, ANCORA NON SPIEGA L’INVASIONE DI UN PAESE SOVRANO… -