Ancora incertezza per il futuro di Jay: Per il momento è un 50/50 (Di venerdì 17 marzo 2023) Poche settimane fa è scaduto uno dei contratti piu' "nobili" della New Japan Pro Wrestling, parliamo di Jay White. Il fuoriclasse statunitense ha gà "preso parte" a qualche apparizione nella federazione di Jacksonville ma stando alle parole di Dave Meltzer, il suo futuro è Ancora incerto. La situazione Stando alle parole del giornalista, Jay è in trattativa sia con la AEW che con la WWE e sta ascoltando le offerte di ambedue le federazioni. Al momento è un 50/50.

