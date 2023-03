"Ancor prima della morte": Fedez, la più dura delle confessioni (Di venerdì 17 marzo 2023) È trascorso un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas di Fedez. E lui lo ha ricordato con un post commosso su Instagram: ha ripercorso quei momenti difficili e ha ricordato ciò che, al di là della malattia, lo spaventava più di qualunque altra cosa. "L'anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, Ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi", ha scritto il rapper a corredo di una foto che lo ritrae sorridente assieme ai suoi figli Leone e Vittoria. "Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro", ha continuato il cantante riferendosi sempre ai figli. Infine ha aggiunto: "Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) È trascorso un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas di. E lui lo ha ricordato con un post commosso su Instagram: ha ripercorso quei momenti difficili e ha ricordato ciò che, al di làmalattia, lo spaventava più di qualunque altra cosa. "L'anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la miapaura,, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi", ha scritto il rapper a corredo di una foto che lo ritrae sorridente assieme ai suoi figli Leone e Vittoria. "Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro", ha continuato il cantante riferendosi sempre ai figli. Infine ha aggiunto: "Sono ...

