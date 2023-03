Anche Pedro Pascal usa un tool per la cura della pelle (Di venerdì 17 marzo 2023) Anche Pedro Pascal non ha potuto resistere al richiamo beauty e ha utilizzato un tool di bellezza per la cura della pelle gettonatissimo tra le celebrità. L’attore ha promosso l’esperimento in vista degli Oscar 2023. Pur non partecipando attivamente alla battaglia degli Oscar, Pedro Pascal non è di certo passato inosservato. Seduto in platea, dopo aver sfilato poco prima sul red carpet, l’attore di The Mandalorian pare essere uno dei fan hollywoodiani di un prezioso tool di bellezza. Ultimamente il suo nome è tra i più popolari del piccolo schermo, ma Anche sul fronte bellezza non ha perso l’occasione di dispensare consigli. Pedro Pascal. Crediti: Ansa – VelvetMagCome ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 marzo 2023)non ha potuto resistere al richiamo beauty e ha utilizzato undi bellezza per lagettonatissimo tra le celebrità. L’attore ha promosso l’esperimento in vista degli Oscar 2023. Pur non partecipando attivamente alla battaglia degli Oscar,non è di certo passato inosservato. Seduto in platea, dopo aver sfilato poco prima sul red carpet, l’attore di The Mandalorian pare essere uno dei fan hollywoodiani di un preziosodi bellezza. Ultimamente il suo nome è tra i più popolari del piccolo schermo, masul fronte bellezza non ha perso l’occasione di dispensare consigli.. Crediti: Ansa – VelvetMagCome ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... machineste : @silent_Hck @InsiderLazio Mi sai dire il prezzo dei giocatori citati mettici anche Pedro di mezzo più hysaj e Vecin… - Latium_Yozora : Vendere Milinkovic e fare spicci con Lazzari e Basic. Via Marcos Antonio e Cancellieri. Le entrate dovrebbero perme… - TheUnknowBBS1 : @PerSaturno @Latium_Yozora Abbiamo tirato talmente poco che ti sei dimenticato anche il tiro di Pedro fai te come siamo messi - callmegoodlife : Levare Anderson. Ma anche Pedro e Luis Alberto (lo so, sono appena entrati). - WalterCaponi3 : @And71and @gianluca_sarto Anche Joao Pedro fece soffrire Bremer -