Anche Dimarco non al meglio per Inter-Juventus! E due sono stanchi – TS (Di venerdì 17 marzo 2023) Dimarco fa parte dei tanti che Inzaghi deve valutare in vista di Inter-Juventus. Tuttosport dà, in aggiunta alla difesa obbligata (vedi articolo), due giocatori che non sono al meglio. PROBLEMI MULTIPLI – L’Inter deve inventarsi la difesa per la Juventus, visto che Milan Skriniar non è al meglio, ma Anche sugli esterni la situazione non è rosea. Con Matteo Darmian costretto a scalare terzo centrale assieme a Stefan de Vrij e Francesco Acerbi restano solo Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Quest’ultimo però è rientrato titolare martedì a Porto dopo un affaticamento muscolare addominale, non è al meglio. Tuttosport afferma come il laterale non abbia i novanta minuti nelle gambe, come dimostrato all’Estadio do Dragao dove è uscito al ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023)fa parte dei tanti che Inzaghi deve valutare in vista di-Juventus. Tuttosport dà, in aggiunta alla difesa obbligata (vedi articolo), due giocatori che nonal. PROBLEMI MULTIPLI – L’deve inventarsi la difesa per la Juventus, visto che Milan Skriniar non è al, masugli esterni la situazione non è rosea. Con Matteo Darmian costretto a scalare terzo centrale assieme a Stefan de Vrij e Francesco Acerbi restano solo Denzel Dumfries e Federico. Quest’ultimo però è rientrato titolare martedì a Porto dopo un affaticamento muscolare addominale, non è al. Tuttosport afferma come il laterale non abbia i novanta minuti nelle gambe, come dimostrato all’Estadio do Dragao dove è uscito al ...

