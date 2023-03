“Amore, per me è finita, dai un bacio a nostro figlio”: l’ultima telefonata di Francesco Vitale prima della caduta dal balcone (Di venerdì 17 marzo 2023) prima di cadere dal quinto piano della palazzina in cui l’avevano sequestrato, Francesco Vitale ha telefonato a sua moglie: “Amore è finita, è finita. Salutami il piccolo”: il corpo del pr barese è stato trovato lo scorso 22 febbraio davanti a una palazzina alla Magliana. Su di lui c’era una richiesta di riscatto da mezzo milione di euro, somma ari al debito di droga che aveva con Elvis Demce, narcotrafficante albanese. L’uomo era stato sequestrato il giorno prima di morire da alcuni uomini e portato in un appartamento in via Pescaglia, dove i suoi aguzzini lo avevano torturato. I pm antimafia Francesco Cascini e Francesco Minisci sono in grado di ricostruire i dettagli di quei momenti: con Vitale ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023)di cadere dal quinto pianopalazzina in cui l’avevano sequestrato,ha telefonato a sua moglie: “, è. Salutami il piccolo”: il corpo del pr barese è stato trovato lo scorso 22 febbraio davanti a una palazzina alla Magliana. Su di lui c’era una richiesta di riscatto da mezzo milione di euro, somma ari al debito di droga che aveva con Elvis Demce, narcotrafficante albanese. L’uomo era stato sequestrato il giornodi morire da alcuni uomini e portato in un appartamento in via Pescaglia, dove i suoi aguzzini lo avevano torturato. I pm antimafiaCascini eMinisci sono in grado di ricostruire i dettagli di quei momenti: con...

