«Amore, è finita, salutami nostro figlio»: l’ultima telefonata di Ciccio Barbuto prima di morire (Di venerdì 17 marzo 2023) Francesco Vitale detto Ciccio Barbuto è morto in zona Magliana a Roma. Il pr barese è stato ritrovato sotto un palazzo lo scorso 22 febbraio. Forse è caduto, forse qualcuno lo ha gettato di sotto. Era stato sequestrato e per il riscatto i suoi rapitori avevano chiesto mezzo miliardo di euro. Pari al debito di droga che aveva accumulato con Elvis Demce. Grande spacciatore di nazionalità albanese che regola il traffico in zona. Gli investigatori, coordinati dai pm antimafia Francesco Cascini e Francesco Minisci, sono certi di aver ricostruito lo scenario che ha portato alla morte del pr. Il giorno prima di morire era venuto da Bari insieme alla sua fidanzata per incontrare i suoi creditori. L’appuntamento però si è trasformato in un sequestro. Via Pescaglia 40 Salito a bordo del T Max guidato da Sergio Placidi, è ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Francesco Vitale dettoè morto in zona Magliana a Roma. Il pr barese è stato ritrovato sotto un palazzo lo scorso 22 febbraio. Forse è caduto, forse qualcuno lo ha gettato di sotto. Era stato sequestrato e per il riscatto i suoi rapitori avevano chiesto mezzo miliardo di euro. Pari al debito di droga che aveva accumulato con Elvis Demce. Grande spacciatore di nazionalità albanese che regola il traffico in zona. Gli investigatori, coordinati dai pm antimafia Francesco Cascini e Francesco Minisci, sono certi di aver ricostruito lo scenario che ha portato alla morte del pr. Il giornodiera venuto da Bari insieme alla sua fidanzata per incontrare i suoi creditori. L’appuntamento però si è trasformato in un sequestro. Via Pescaglia 40 Salito a bordo del T Max guidato da Sergio Placidi, è ...

