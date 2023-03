Amici 22, il presunto secondo eliminato della prima puntata (RUMOR) (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco chi sarebbe, stando alle indiscrezioni, il presunto secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 22. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco chi sarebbe, stando alle indiscrezioni, ildel Serale di22. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaChaouq : Come si fa a fare polemica su tre amici che festeggiano un compleanno? Cosa c’è di scomposto, sbagliato, inadeguato… - vitalozzo2012 : RT @Felixgemini1978: @ChrisRicchiuti eh figurati se quelli del presunto 3 polo (forzisti scappati) non si schiervano per bruciare regalando… - Felixgemini1978 : @ChrisRicchiuti eh figurati se quelli del presunto 3 polo (forzisti scappati) non si schiervano per bruciare regala… - sballobinladen : @YceBoks927 @Michuismo69 Economia, lettere, filosofia, sociologia e compagnia bella Ogni weekend sento battutine s… - Arturo_Parisi : RT @FrancescaChaouq: Come si fa a fare polemica su tre amici che festeggiano un compleanno? Cosa c’è di scomposto, sbagliato, inadeguato in… -