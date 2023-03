Amianto, all'operaio malato di cancro rendita e 500mila euro di arretrati. Inail condannata (Di venerdì 17 marzo 2023) La sua richiesta era stata respinta ma il giudice del lavoro di Pisa ha riconosciuto il collegamento fra il tumore e l'esposizione all'asbesto nelle vetrerie Leggi su lanazione (Di venerdì 17 marzo 2023) La sua richiesta era stata respinta ma il giudice del lavoro di Pisa ha riconosciuto il collegamento fra il tumore e l'esposizione all'asbesto nelle vetrerie

