America's Cup, annunciate le prime regate preliminari: ecco quando e dove (Di venerdì 17 marzo 2023) Mentre i team di America's Cup continuano con i test che li porteranno al varo degli AC75, si entra già nel vivo della competizione che ci porterà a Barcellona nel 2024. Le pagine ufficiali della Coppa, infatti, hanno appena annunciato le prime regate preliminari che vedranno i team correre per la prima volta sugli AC40. Come seguire le regate preliminari dell'America's Cup Come riportato dai canali ufficiali, si gareggerà a Vilanova i la Geltrù dal 14 al 17 settembre 2023. L'evento sarà per tutti la prima occasione per ammirare i sei team in gara che si affrontano sugli AC40 in regate che sono un mix di prove di flotta e match race. I cinque sfidanti andranno a caccia di Emirates Team New Zealand, campione in carica che cercherà in tutti i modi di ...

America's Cup: a Vilanova i la Geltrù la prima Preliminary Regatta (14 - 17 settembre) Barcellona - Sarà il porto catalano di Vilanova i la Geltrù a ospitare la prima delle America's Cup Preliminary Regattas dal 14 al 17 settembre prossimi. Lo ha annunciato oggi ACE. L'evento sarà quindi la prima occasione in cui vedremo i sei team (il defender ETNZ e i cinque sfidanti) ...