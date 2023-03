Ambulanza usata come taxi | autista individuato e convocato

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato rintracciato, dalla Polizia Municipale di Napoli, l’dell’privata utilizzata impropriamenteun, con tanto di sirene spiegate, per accompagnare un uomo che ha affiancato una nota tik-toker all’inaugurazione di un negozio a Napoli. L’è statoper domani negli uffici della Municipale dove è chiamato a rispondere delle violazioni che gli vengono contestate e, cioè, l’uso improprio del mezzo di soccorso utizzando i dispositivi acustici in assenza di una reale emergenza. La Polizia Locale segnalerà, inoltre, la ditta proprietaria dell’alla Prefettura di Napoli per i provvedimenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieFrance : NAPOLI. USATA AMBULANZA A SIRENE SPIEGATE PER FESTA CON TIKTOKER DIR1456 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT NAPOLI. USATA… -

'Arriva un'a sirene spiegate e la folla fa spazio: non si tratta però di un'emergenza sanitaria perché dal mezzo di soccorso scendono gli ospiti musicali di una festa organizzata per l'inaugurazione di ...La Fiat Punto, e appunto incendiata sotto un cavalcavia, nei pressi della statale 115, era ... Le condizioni cliniche del ferito Il palmese è stato trasferito condel 118 all'ospedale '...Super Bomba (da 1.500 chili)dalla Russia nella guerra in Ucraina. Kiev: 'Mosca perde 500 ... L'aereo protagonista del caso è un Bombardier Challenger 604, che funge da aereo. Sabato ...

L'ambulanza con le sirene per portare i tiktoker: l'assurda ... Fanpage.it

Sta facendo il giro dei social un video che mostra un'ambulanza utilizzata per trasportare gli ospiti di una festa. Tra questi anche un noto tiktoker che doveva prendere parte all’inaugurazione di un ...«Arriva un'ambulanza a sirene spiegate e la folla fa spazio: non si tratta però di un'emergenza sanitaria perché dal mezzo di soccorso scendono gli ospiti musicali di una festa organizzata per ...