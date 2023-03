Amato | “I tedeschi arrestati sono ancora a Napoli | siamo in una fase di valutazione”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : Il magistrato #Amato: “I tedeschi arrestati sono ancora a #Napoli. Vi spiego“ - ELewald : RT @Radio1Rai: #NapoliEintracht Devastazione. Danni di centinaia di migliaia di euro, 8 gli arresti, 400 tifosi tedeschi identificati. L’i… - Radio1Rai : #NapoliEintracht Devastazione. Danni di centinaia di migliaia di euro, 8 gli arresti, 400 tifosi tedeschi identific… - apocalittica : RT @Bravewolf19: @scenarpolitici Hitler definì la mamma di Elisabetta II, la donna più pericolosa del 900.Forse aveva capito che per loro n… - riri000196 : RT @Bravewolf19: @scenarpolitici Hitler definì la mamma di Elisabetta II, la donna più pericolosa del 900.Forse aveva capito che per loro n… -

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Sergio, ...... Infantino rieletto presidente della Fifa fino al 2027 Spigoli che in Baviera lo rendono poco... nella terza gara del girone, contro la modesta Corea del Sud , iin vantaggio per 3 a 0 ...... non abbiamo nulla da imparare da, norvegesi o svedesi; dobbiamo fare squadra con Francia ...Della stessa opinione è stato anche il presidente SEDA International Packaging Group Antonio D'...

Ecco i dieci vini italiani più amati dai tedeschi la Repubblica

In manette otto persone: cinque napoletani e tre tedeschi.Inchiesta condotta dal pm Stella Castaldo, in forza al pool dell'aggiunto Sergio Amato, possibile che venga battuta l'ipotesi di devastazione; ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...