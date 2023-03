Amare se stessi (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci scrivono: “Sempre più persone salgono sul treno dell’amore per se stessi, ma cosa comporta esattamente? Tutti mi dicono che è più che fare una maschera facciale una volta alla settimana e mangiare sano, anche se entrambi possono essere un ottimo modo per dimostrarsi amore. Ma come funziona? Cosa devo fare?”. Amare Leggi su periodicodaily (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci scrivono: “Sempre più persone salgono sul treno dell’amore per se, ma cosa comporta esattamente? Tutti mi dicono che è più che fare una maschera facciale una volta alla settimana e mangiare sano, anche se entrambi possono essere un ottimo modo per dimostrarsi amore. Ma come funziona? Cosa devo fare?”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertocaldana : RT @AnnaMDiGennaro: Vangelo ??Il Signore nostro Dio è l'unico Signore: lo amerai.?? (Mc 12,28b-34) ??Oggi puntiamo a vivere l'ascolto, a me… - emiliomau8 : AMARE DIO CON TUTTO IL CUORE E AMARE IL PROSSIMO COME SE STESSI VALE PIU' DI TUTTI I SACRIFICI. - SelvaticiDebora : Ant. al Magn. Amare il prossimo come se stessi vale più di tutti i sacrifici. - DiPint3 : RT @DiPint3: @AGTW_it Scemi ,scemi ...pensate al futuro ! Il passato è passato e non torna più .Provate ad amare il nostro Paese, solo così… - Stefani65769857 : RT @AnnaMDiGennaro: Vangelo ??Il Signore nostro Dio è l'unico Signore: lo amerai.?? (Mc 12,28b-34) ??Oggi puntiamo a vivere l'ascolto, a me… -