Amanda Lear e la storia con David Bowie: “Due anni stupendi e stressanti” (Di venerdì 17 marzo 2023) La storia con David Bowie era iniziata da alcuni mesi. «Fu il suo primo compleanno che trascorremmo insieme». Amanda Lear stasera è nella sua Parigi, in vena di ricordi. E alla mente ritorna quell’8 gennaio 1974 a Londra: lei e David. «Gli chiesi se conoscesse Fritz Lang e lui disse di no. Io ribattei che non era possibile. In un cinema di periferia proiettavano “Metropolis”. E allora, come regalo di compleanno, lo portai lì, a vedere quel film». Queste le parole di Amanda Lear sulla storia con David Bowie qualche anno fa. Amanda Lear e la storia con David Bowie Ha tanto da raccontare Amanda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Laconera iniziata da alcuni mesi. «Fu il suo primo compleanno che trascorremmo insieme».stasera è nella sua Parigi, in vena di ricordi. E alla mente ritorna quell’8 gennaio 1974 a Londra: lei e. «Gli chiesi se conoscesse Fritz Lang e lui disse di no. Io ribattei che non era possibile. In un cinema di periferia proiettavano “Metropolis”. E allora, come regalo di compleanno, lo portai lì, a vedere quel film». Queste le parole disullaconqualche anno fa.e laconHa tanto da raccontare...

