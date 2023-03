Ama | De Santis LcR | “Ministeri paghino debiti Tari accumulati negli ultimi 6 anni verso Roma Capitale”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Come si può pretendere che i cittadini siano ligi alle regole se i primi a infrangerle sono proprio le istituzioni più importanti del Paese? Come emerge dall’ultimo rendiconto di Ama, il mancato pagamento dellada parte deiha causato un ‘buco’ nelle casse dell’Amministrazione capitolina di ben 19 milioni di euro. Una cifra importante, soldi che vengono di fatto sottratti alla disponibilità del Campidoglio e che avrebbero potuto essere investiti per progetti di pubblica utilità. Una vera e propria beffa per i cittadinini che, al momento, pagano lapiù alta di Italia e che non meritano di subire questo ulteriore smacco da chi, invece, dovrebbe dare il buon esempio. Auspichiamo, dunque, che i...