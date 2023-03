Alunni di Amici scoprono i giudici del serale, le reazioni: tutti pazzi per Malgioglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Durante il daytime di oggi gli Alunni di Amici hanno scoperto chi saranno i tre giudici del serale che commenteranno e voteranno le loro esibizioni. Dei filmati hanno introdotto i tre giurati e Maria De Filippi ha commentato il primo, Michele Bravi. “Michele Bravi non so chi lo conosce, ma è tostissimo. Quindi questo grande applauso pensate bene se farlo. Ha già giudicato una gara, ma è uno con gusti molto particolari, raffinati, eleganti, è molto teatrale e tante altre cose. Se conoscete le sue canzoni e i dischi che ha fatto forse pensate ai gusti che può avere. Lui è uno che ha letto molti libri. Ma lui non sarà il solo, c’è anche Giuseppe Giofrè e poi il terzo…” Gli Alunni di Amici pazzi di Cristiano Malgioglio. Un filmato ha anticipato il nome di ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 marzo 2023) Durante il daytime di oggi glidihanno scoperto chi saranno i tredelche commenteranno e voteranno le loro esibizioni. Dei filmati hanno introdotto i tre giurati e Maria De Filippi ha commentato il primo, Michele Bravi. “Michele Bravi non so chi lo conosce, ma è tostissimo. Quindi questo grande applauso pensate bene se farlo. Ha già giudicato una gara, ma è uno con gusti molto particolari, raffinati, eleganti, è molto teatrale e tante altre cose. Se conoscete le sue canzoni e i dischi che ha fatto forse pensate ai gusti che può avere. Lui è uno che ha letto molti libri. Ma lui non sarà il solo, c’è anche Giuseppe Giofrè e poi il terzo…” Glididi Cristiano. Un filmato ha anticipato il nome di ...

