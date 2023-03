Alternanza scuola-lavoro | studente ruba antidepressivi e ansiolitici durante tirocinio | ricoverato in preda a deliri

(Di venerdì 17 marzo 2023) Un ragazzo di sedici anni e mezzo, che stava svolgendo unpresso una farmacia in provincia di Monza come parte del programma di, è stato scoperto are confezioni di medicinali alla chiusura del negozio. L'articolo .

Ha fatto uno stage di una settimana in una farmacia della provincia di Monza e Brianza, come progetto dell'alternanza scuola-lavoro: ma il ragazzo, 17 anni, nell'ultimo giorno di lavoro ha rubato dal magazzino della farmacia moltissime scatole di medicinali, tutti ansiolitici e antidepressivi. Un 17enne è finito in psichiatria dopo aver rubato e assunto psicofarmaci rubati durante uno stage alternanza scuola-lavoro e ha dato in escandescenze all'interno del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Gerardo di Monza. Dopo aver distrutto alcuni arredi...

Ha sottratto e assunto psicofarmaci dalla farmacia nella quale stava svolgendo un periodo di alternanza scuola-lavoro, a Monza. E' la vicenda che ha visto coinvolto un 17enne: il ragazzo, dopo aver...