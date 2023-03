Alpine A110 - San Remo 73 Edition, 200 esemplari per celebrare i successi nei rally (Di venerdì 17 marzo 2023) Saranno soltanto 200 le A110 da collezione denominate San Remo 73 Edition: la serie speciale nasce per celebrare i successi del marchio in uno dei rally più famosi del nostro Paese e in particolare l'anno in cui l'Alpine ha vinto il primo titolo mondiale della specialità. Gli ordini sono stati già aperti in Francia con prezzi a partire da 89.000 euro, mentre non è ancora noto il numero di esemplari destinati all'Italia. La livrea vincente del 1973. La Alpine A110 San Remo 73 Edition è stata personalizzata adottando una livrea ispirata a quella della A110 1800 ufficiale impegnata nel Mondiale rally del 1973. La carrozzeria è verniciata nella esclusiva ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 marzo 2023) Saranno soltanto 200 leda collezione denominate San73: la serie speciale nasce perdel marchio in uno deipiù famosi del nostro Paese e in particolare l'anno in cui l'ha vinto il primo titolo mondiale della specialità. Gli ordini sono stati già aperti in Francia con prezzi a partire da 89.000 euro, mentre non è ancora noto il numero didestinati all'Italia. La livrea vincente del 1973. LaSan73è stata personalizzata adottando una livrea ispirata a quella della1800 ufficiale impegnata nel Mondialedel 1973. La carrozzeria è verniciata nella esclusiva ...

