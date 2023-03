Almeria vs Cadiz – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 17 marzo 2023) Due squadre in lotta per rimanere nella Liga si affronteranno sabato 18 marzo pomeriggio: l’, 19° in classifica, accoglierà il Cadice, 16° in classifica, allo stadio Power Horse. L’arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-1 a Siviglia, mentre il Cadice ha pareggiato 2-2 con il Getafe nella sua ultima partita nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’è stato promosso di nuovo a questo livello grazie al trionfo in Segunda Division dello scorso anno, quindi qualsiasi posizione superiore al 18° posto sarebbe considerata una campagna di successo, con il club che cerca di consolidarsi nella ...