Nessuna tempesta perfetta. Allo stadio Anoeta è spirata solo una leggera brezza utile a spingere la nave del comandante Mourinho verso i quarti di finale di Europa League . Il clima infuocato ...Juventus Szczesny 7.5 : due parate da campione, una per tempo, e una gestione glaciale delle mischie furibonde che il Friburgo gli scatena davanti. La qualificazione è nelle sue mani. Gatti 6.5 : ...FRIBURGO - In Champions è stata per tre anni di fila un'impresa impossibile, in Europa League la Juventus è invece riuscita a scavalcare l'ostacolo, certamente non insuperabile, degli ottavi di finale,...

Almeria-Cadiz (sabato 18 marzo 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza in Andalusia Infobetting

Ed uno degli incroci più delicati per quel che riguarda la lotta salvezza è senza alcuna ombra di dubbio la partita tra Almeria e Cadice. Match in programma sabato 18 marzo alle ore 18:00 in quel ...ALMERIA-CADICE STREAMING GRATIS – Sabato 18 marzo alle ore 14:00 nella meravigliosa cornice dell’Estadio de los Juegos Mediterraneos scenderanno in campo Almeria e Cadice, sfida con cui avrà inizio ...