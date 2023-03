Almanacco di oggi venerdì 17 marzo: l'incidente catastrofico in Spagna del 1966 (Di venerdì 17 marzo 2023) Un B-52 americano si scontrò con un aereo da rifornimento, perdendo quattro bombe termonucleari. Tre caddero a terra, vicino al villaggio di Palomares, in Andalusia. Un'altra finì in mare e fu ritrovata intatta dopo due mesi Leggi su repubblica (Di venerdì 17 marzo 2023) Un B-52 americano si scontrò con un aereo da rifornimento, perdendo quattro bombe termonucleari. Tre caddero a terra, vicino al villaggio di Palomares, in Andalusia. Un'altra finì in mare e fu ritrovata intatta dopo due mesi

