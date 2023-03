Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Viminale: 'Allerta per #LazioRoma di domenica, alto rischio di incidenti+++ - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: +++++VIMINALE+++++ ALLERTA SU MATCH LAZIO-ROMA E ITALIA-INGHILTERRA. - sportli26181512 : Allerta al #Viminale: forte rischio di incidenti in vista del #derby #Lazio-#Roma: Dopo gli ultimi gravissimi episo… - Aquila6811 : RT @sportface2016: +++Viminale: 'Allerta per #LazioRoma di domenica, alto rischio di incidenti+++ - tempoweb : Scontri tra tifosi, massima allerta per il derby di #Roma e la partita della #Nazionale a #Napoli #viminale… -

ROMA - Secondo fonti del, dopo gli ultimi gravissimi episodi di violenza scatenati dai vari ultras, l'sarebbe massima in vista del derby capitolino Lazio - Roma, in programma domenica 19 marzo, per il timore ...C'è '' alsul derby Lazio - Roma, in programma domenica 19 marzo alle 18 allo stadio Olimpico, per l'alto rischio di incidenti tra ultras. E' quanto è emerso nel corso della riunione del ...massima a Roma per il derby di domenica per un alto rischio di incidenti tra ultras. Questo ... Matteo Piantedosi, che si è svolto questa mattina ale a cui hanno partecipato i vertici ...

Derby Lazio-Roma, allerta Viminale: alto rischio incidenti Adnkronos

ROMA - Secondo fonti del Viminale, dopo gli ultimi gravissimi episodi di violenza scatenati dai vari ultras, l'allerta sarebbe massima in vista del derby capitolino Lazio-Roma, in programma domenica ...Gli scontri tra tifosi fanno paura al Viminale. In particolare, dopo gli incidenti a Napoli alla presenza degli ultras dell’Eintracht Francoforte, c’è allerta sulla prossima partita Lazio-Roma per ...