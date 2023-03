Allegri e il 3-5-2: i motivi per cui la Juve resterà così anche il prossimo anno (Di venerdì 17 marzo 2023) La Juventus di Allegri, in questa stagione, ha trovato il giusto equilibrio con il 3-5-2; ecco perché il prossimo anno deve restare così. LaPresseUna stagione che i bianconeri avevano iniziato sulla traccia del 4-3-3; con il passare delle partite, però, si è capito come la Juventus non potesse giocare con questo sistema di gioco. La principale motivazione che ha portato Allegri a cambiare modulo sono stati gli infortuni; per una parte di stagione, il tecnico ha dovuto fare i conti con una serie di assenze pesantissime e che hanno costretto l’allenatore ad usare sempre gli stessi nonostante le tre partite a settimana. Il cambio di modulo ha portato maggiore equilibrio (fatta eccezione per le sfide contro Napoli e Atalanta) e ha permesso alla squadra di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 marzo 2023) Lantus di, in questa stagione, ha trovato il giusto equilibrio con il 3-5-2; ecco perché ildeve restare. LaPresseUna stagione che i bianconeri avevano iniziato sulla traccia del 4-3-3; con il passare delle partite, però, si è capito come lantus non potesse giocare con questo sistema di gioco. La principale motivazione che ha portatoa cambiare modulo sono stati gli infortuni; per una parte di stagione, il tecnico ha dovuto fare i conti con una serie di assenze pesantissime e che hcostretto l’allenatore ad usare sempre gli stessi nonostante le tre partite a settimana. Il cambio di modulo ha portato maggiore equilibrio (fatta eccezione per le sfide contro Napoli e Atalanta) e ha permesso alla squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JPeppp : @EngelsSildes Inpossidabbile per 3 motivi, Huijsen è infortunato, Yildiz con un solo anno di primavera non può esse… - OpenGDB : Allegri e Pioli, cambiando modulo per diversi e condivisibili motivi, hanno affossato Vlahovic (letale se gioca al… - Stefano58534849 : @PaPaganini @RaiSport @t_pieri Il futuro di Pogba è un buon equilibrio mentale mi sa, mi spiace perché l'abbiamo at… - GiulioLanciani : RT @NicolaZanini87: @mike_fusco Non occorre prendere di mira il nostro 9 per difendere Allegri eh. Peraltro di motivi per avercela con l'al… - NicolaZanini87 : @mike_fusco Non occorre prendere di mira il nostro 9 per difendere Allegri eh. Peraltro di motivi per avercela con… -