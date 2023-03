All' assalto di Palazzo Vecchio | Nardella blocca i vandali ambientalisti | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Attimi di tensione in piazza della Signoria a Firenze dove due esponenti di “Ultima generazione” hanno imbrattato con vernice arancione la facciata delche ospita il Comune. Il sindaco Darioche si trovava lì per un sopralluogo è corso a fermarli mentre i turisti riprendevano la scena. Il primo cittadino ne hato uno consegnandolo immediatamente ai vigili urbani: "Sono dei barbari. Non è così che si protesta" ha urlato il sindaco.