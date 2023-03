Allarme Mattarella su clima | rischi gravi | non avremo secondo tempo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 marzo 2023) Per affrontare le conseguenze del cambiamentotico "nonun ''", bisogna agire subito e globalmente per invertire la rotta, serve insomma "un cambio di paradigma". Dal Africa ed Europa guidino "obiettivi ambiziosi" sull'ambienteSergiolancia un vero e propriosulle "conseguenze nefaste" che l'inquinamento del pianeta ha già prodotto: "ondate di calore, inondazioni, siccità, scioglimento dei ghiacciai e innalzamento del livello dei mari sono alcuni dei sintomi più evidenti". Il presidente della Repubblica conclude la sua visita di Stato in Kenya con un discorso all'università di Nairobi, dove ha studiato la prima donna africana Premio Nobel per il suo instancabile impegno a favore della promozione dello sviluppo sostenibile, della democrazia e ...