Allarme listeria | il Ministero della Salute ritira diversi lotti di carne di pollo e cavallo a marchio Coppiello Giovanni | ecco quali

(Di venerdì 17 marzo 2023)diprecotta di, con, con sede a Vigonza, in provincia di Padova, sono stati richiamati in via precauzionale per rischio microbiologico, a causa di contaminazione del batteriomonocytogenes. Il richiamo è stato pubblicato sul sito dele sottolinea di non consumare il prodotto ma riportarlo al punto di acquisto. Iinteressati dal richiamo, tutti prodotti nello stabilimento conIT 1323 L CE, sono: Sfilacci di equinotà Oro, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023; Sfilacci di equino, in ...

A causare l'allerta è un batterio chiamato Listeria monocytogene.

Nei mesi scorsi diversi prodotti erano stati ritirati per rischio di contaminazione da listeria come wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, prosciutto cotto, gorgonzola dolce ...Nello specifico, i prodotti “Sfilaccio di equino” e “Sfilaccio di pollo” sono stati richiamati in via precauzionale per la presenza del batterio Listeria monocytogenes, responsabile dell’infezione ...