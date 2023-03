Alla Casa della Memoria Milano scritta 'via Anpi dalle scuole' (Di venerdì 17 marzo 2023) 'Fuori l'Anpi dalle scuole' è lo striscione messo da Blocco studentesco davanti Alla Casa della Memoria di Milano, che è sede di associazioni come Anpi e Aned. E proprio il presidente dell'Anpi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) 'Fuori l'' è lo striscione messo da Blocco studentesco davantidi, che è sede di associazioni comee Aned. E proprio il presidente dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : NOTA UEFA 'La UEFA è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha acquistato i biglietti nei settori di… - fattoquotidiano : Non c’è pace in casa #Consob: si è dimesso il direttore generale #Ajello. Fu indicato dai cacciatori di teste senza… - ZZiliani : E in questo caso, delle due l’una: o alla Procura #FIGC sono tutti ignoranti e non conoscono le regole basilari, e… - roxibrass : RT @Virna25marzo: DOPO L'UE IL PD: ATTACCO ALLA CASA La Schlein: espropriare le abitazioni private non affittate e consegnarle a chi non ot… - BarbaraBorelli2 : @aanthl Non se la porta da casa, il Milan è squadra da Champions, nella preparazione delle gare a livello mentale v… -