Alimenti | università Bergamo | ' mangiare cibi a base di insetti? Sì per 1 italiano su 3'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Unsu 3 è favorevole ad acquistareche contengonocommestibili: la maggior parte di loro lo farebbe per soddisfare la propria curiosità e per sperimentareinnovativi. È quanto emerge da 'Insect Food e Consumatori', un'analisi realizzata dall'degli Studi di, presentata questa mattina alla presenza del consigliere della Regione Lombardia Giovanni Malanchini, di Ipiff-International Platform of Insects for Food and e di Alia Insect Farm. Sebbene l'entomofagia, ovvero il consumo di cibo adi, sia oggetto di crescente interesse mondiale, quella realizzata dall'ateneo dinon solo è un'indagine che esplora il 'sentiment' dei consumatori, ...