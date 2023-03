Alfa Romeo - Giulia e Stelvio 2026 | il futuro su Stla Large

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 marzo 2023) Leavranno delle eredi, su questo non ci piove. E non piove nemmeno sul fatto che saranno elettriche e che per vederle bisognerà aspettare qualche anno: si parla di 2025 o, più probabilmente,. Si baseranno, come tutte le future segmento D del gruppo Stellantis, sulla piattaformache, guardacaso, verrà impiegata per assemblare nuovi modelli nella fabbrica di Cassino, dove già oggi nascono le due vetture del Biscione. Pare dunque estremamente probabile (se non praticamente scontato) che le futurenasceranno in Italia, proprio nello stabilimento laziale. 800 km d'autonomia e ricarica rapida. Fin qui, però, non c'è nessuna grande ...