Aldo Moro “equiparato” alle vittime del terrorismo La figlia | “Ci voleva una donna premier”

"Onore al merito! Oggi 17 marzo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha comunicato, evviva, che la Camera dei Deputati si è mossa fattivamente per l'applicazione della legge 206 del 2004 in favore di Aldo Moro. Legge della quale ho chiesto l'applicazione per quasi vent'anni di seguito ed avevo perso la speranza". Ne danno notizia Maria Fida e Luca Moro, rispettivamente figlia e nipote dello statista democristiano ucciso dalle Br. La legge sulle vittime del terrorismo era rimasta tuttora inapplicata per il presidente della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Br dopo 55 giorni di prigionia. Fino ad oggi la Camera dei Deputati non aveva riconosciuto i benefici economici della legge 206 a lei e a suo figlio Luca

