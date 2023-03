Aldo Grasso stronca La Tv dei 100 e Uno e Chiambretti

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 marzo 2023)e un brutto programma per bambini Corriere della Sera, di, pag. 39 Il bambinismo di Piero. Era inevitabile che finisce così, impegnato nella lallazione televisiva, ossessionatd dal «baby talk», quella vocina che l’adulto usa per rivolgersi ai bambini. Da quandonon ha più alle spalle gente come Bruno Voglino o Romano Massa o Gianni Boncompagni è tornato bambino (sto parlando di televisione, non della persona): ha cominciato a perdere la sua identita, a credere di essere altro da sé, a occuparsi di cose a lui estranee, a sbagliare programmi. Ultima tappa: La Tv dei 1oo e uno, un piccolo kolossal di «piccoli fans» che scavalca la menanotte (Canale 5). E uno show troppo costruito in cui i bambini recitano a fare i bambini (lo stereotipo del bambino in tv), ...