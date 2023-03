(Di venerdì 17 marzo 2023) Carlosè a due vittorie dal tornare1 del mondo. Lo è diventato per la prima volta dopo il successo su Casper Ruud in finale allo US Open. E' il più giovane di sempre a riuscirci da ...

... campione in carica, 6 - 4 4 - 6 6 - 4 e raggiunge la sua seconda SF in un Masters 1000 Preparate i per un'altra puntata della sfida #Sinner ##tennis - @janniksin - @federtennis pic....troverà davanti il vincente della sfida tra il 19 spagnolo Carlos(n.2 al mondo e 1 del seeding) e il 22enne canadese Felix Auger - Aliassime (n.10 in Atp, ottava testa di serie). Nel...Carlosha sì battuto con un6 - 4 Felix Auger - Aliassime , per la prima volta dopo tre sconfitte (l'ultima a Basilea a ottobre 2022, indoor) , ma dopo due ore di tennis clamoroso . Il ...

Alcaraz, doppio obiettivo: numero 1 e tris da record di Nadal SuperTennis

Carlos Alcaraz è a due vittorie dal tornare numero 1 del mondo. Lo è diventato per la prima volta dopo il successo su Casper Ruud in finale allo US Open. E' il più giovane di sempre a riuscirci da ...Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: dopo il bel successo dell’azzurro su Taylor Fritz, l’iberico è stato straripante contro Felix Auger-Aliassime, battuto per la prima volta in carriera ...