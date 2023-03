(Di venerdì 17 marzo 2023) Rauldifensore del Villareal parla dei sei anni trascorsi a, città di cui si dice “innamorato, non volevo andare via“. Il difensore spagnolo ha lasciato un pezzo di cuore ae lo dice senza troppi giri di parole: “Mi sono innamorato di. Venivo da un momento difficile, due anni al Real Madrid quasi senza giocare. Poi vai a, ti accolgono e ti senti, di nuovo un giocatore, ti senti importante“. Con la maglia azzurraè diventato leader assoluto della difesa partenopea, facendo crescere al suo fianco anche il giovane Koulibaly. “Come ho detto venivo da un momento brutto, per questo in sei anni ho sempre pensato che magari a fine stagione andavo via, ma poi non era mai il momento vero di andare via. All’inizio i miei familiari hanno fatto fatica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Albiol: 'Io e la mia famiglia, innamorati di Napoli' - VIDEO #Albiol #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… - napolipiucom : Albio: 'Io e la mia famiglia, innamorati di Napoli' #Albiol #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… - Cases_89 : @VillarrealCF La mia seria: Rulli Gonzalo albiol pau Senna bruno Gerard riquelme cazorla Rossi forlan -

Ci sono Koulibaly e, lo capisco, però per me così è difficile'. Lui invece mi chiedeva pazienza, mi diceva che ero giovane. Ma su di me c'era pressione, c'era attesa: io mi ero trasferito per ...Raulè stato premiato, insieme a Pepe Reina, sul terreno di gioco del Maradona nell'intervallo di Napoli - Villarreal. Queste le parole . "È stata un'avventura molto grande per lafamiglia, non ..."E' stata un avventura grande per lafamiglia ha dettonon posso che ringraziare per tutto l'amore che ho ricevuto dalla città e dai ...