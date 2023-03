Alberto di Monaco, compleanno con ‘sorpresa’: è accaduto davanti a tutti (Di venerdì 17 marzo 2023) Il principe Alberto di Monaco ha spento 65 candeline il 14 marzo del 2023. Un compleanno speciale per il sovrano di Monaco, che ha festeggiato nel Principato in compagnia della sua famiglia. Una giornata da ricordare e, per farlo, il reale ha condiviso su Instagram alcuni scatti davanti al Theatre des Muses di Monaco: al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 17 marzo 2023) Il principediha spento 65 candeline il 14 marzo del 2023. Unspeciale per il sovrano di, che ha festeggiato nel Principato in compagnia della sua famiglia. Una giornata da ricordare e, per farlo, il reale ha condiviso su Instagram alcuni scattial Theatre des Muses di: al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Scarlet_Agnes : RT @parallelecinico: Il Principe di Monaco non è Alberto II, ma Marco Belinelli I. #EurolegaTipo - parallelecinico : Il Principe di Monaco non è Alberto II, ma Marco Belinelli I. #EurolegaTipo - MonacoTribuneIT : In occasione del suo 65° compleanno il Sovrano ha concesso un’intervista alla rivista americana People. Martedì 14… - monarchico : Il #Principe #Alberto di #Monaco festeggia il suo 65° #compleanno #birhday #prince #monarchy #monarchia #Princesse… - Luciano37812223 : @SkyTG24 Tantissimi auguri ad Alberto di Monaco, buon compleanno.......?????????????????????????? -