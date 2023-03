Al Congresso della Cgil si rivede l’intesa giallorossa (Di venerdì 17 marzo 2023) Al Congresso della Cgil si ritrovano i partiti di opposizione. Prove tecniche di avvicinamento tra il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni. Calenda invece è il solito Calenda. Prove tecniche di avvicinamento tra il Pd, M5S e Sinistra Italiana. I partiti di opposizione si ritrovano al Congresso della Cgil Al tavolo coordinato dalla giornalista Lucia Annunziata si prova a trovare una sintesi sui temi. Il primo punto è il salario minimo, che già la segretaria del Pd Schlein aveva scelto come tema per affrontare in Aula la presidente Giorgia Meloni e che ieri è stato caldeggiato anche dal segretario della Cgil Maurizio Landini. “Dal nostro punto di vista – ha detto il leader ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Alsi ritrovano i partiti di opposizione. Prove tecniche di avvicinamento tra il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni. Calenda invece è il solito Calenda. Prove tecniche di avvicinamento tra il Pd, M5S e Sinistra Italiana. I partiti di opposizione si ritrovano alAl tavolo coordinato dalla giornalista Lucia Annunziata si prova a trovare una sintesi sui temi. Il primo punto è il salario minimo, che già la segretaria del Pd Schlein aveva scelto come tema per affrontare in Aula la presidente Giorgia Meloni e che ieri è stato caldeggiato anche dal segretarioMaurizio Landini. “Dal nostro punto di vista – ha detto il leader ...

