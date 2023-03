Al Colosseo i disabili non possono circolare: dopo la figuraccia mondiale interviene il Campidoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – dopo la figuraccia mondiale fatta dalle Istituzioni capitoline pochi giorni fa, in cui una turista americana disabile è stata portata in braccio dai vigili (leggi qui) il Campidoglio interviene ed effettua un sopralluogo. “Con il sindaco Roberto Gualtieri ed il Comandante dei Vigili urbani Ugo Angeloni abbiamo effettuato un sopralluogo alla metro Colosseo per verificare sul posto quanto si era verificato il giorno prima, cioè l’impossibilità per una giovane turista americana con problemi di deambulazione di raggiungere autonomamente il Colosseo partendo da Largo Agnesi. E’ quanto si legge in un comunicato dell’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. “Gualtieri ha voluto rendersi conto di persona – si legge ancora – della situazione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma –lafatta dalle Istituzioni capitoline pochi giorni fa, in cui una turista americana disabile è stata portata in braccio dai vigili (leggi qui) iled effettua un sopralluogo. “Con il sindaco Roberto Gualtieri ed il Comandante dei Vigili urbani Ugo Angeloni abbiamo effettuato un sopralluogo alla metroper verificare sul posto quanto si era verificato il giorno prima, cioè l’impossibilità per una giovane turista americana con problemi di deambulazione di raggiungere autonomamente ilpartendo da Largo Agnesi. E’ quanto si legge in un comunicato dell’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. “Gualtieri ha voluto rendersi conto di persona – si legge ancora – della situazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Colosseo vietato ai disabili, gli agenti di polizia portano in braccio la turista americana malata di Sla - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Al Colosseo i disabili non possono circolare: dopo la figuraccia mondiale interviene il Campidoglio - angelo_perfetti : Al Colosseo i disabili non possono circolare: dopo la figuraccia mondiale interviene il Campidoglio… - ilfaroonline : Il Capidoglio interviene e valuta nuovi progetti per far sì che le strade attorno al #Colosseo possano essere senza… - gramezzana : RT @MercurioPsi: @gloquenzi È esattamente così. Non doveva proprio venire a #Roma, secondo questa filosofia. Perché anche facendo il giro l… -