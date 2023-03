“Ah, quindi è così…”. GF Vip, cosa si scopre dopo l’arrivo di Micol Incorvaia in finale (Di venerdì 17 marzo 2023) Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Alfonso Signorini, le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, il cast di concorrenti, i famigliari ed il resto degli spettatori del GF Vip 7 in studio e da casa, ieri c’è stato il colpo di scena più incredibile di questa discussa edizione. Micol Incorvaia adesso è la seconda finalista. Com’è successo? Nulla da togliere a Micol Incorvaia ma, l’aveva detto anche lei, contro Nikita Pelizon ed Antonella Fiordelisi la sua vittoria pareva impossibile. Le altre non la temevano, in più Alfonso Signorini le ha tenute sulle spine in studio, confondendole. Qual è stato il segreto della nuova finalista del GF Vip 7? GF Vip, Micol Incorvaia seconda finalista: la scoperta dopo il televoto La compagna di Edoardo Tavassi, che ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 17 marzo 2023) Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Alfonso Signorini, le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, il cast di concorrenti, i famigliari ed il resto degli spettatori del GF Vip 7 in studio e da casa, ieri c’è stato il colpo di scena più incredibile di questa discussa edizione.adesso è la seconda finalista. Com’è successo? Nulla da togliere ama, l’aveva detto anche lei, contro Nikita Pelizon ed Antonella Fiordelisi la sua vittoria pareva impossibile. Le altre non la temevano, in più Alfonso Signorini le ha tenute sulle spine in studio, confondendole. Qual è stato il segreto della nuova finalista del GF Vip 7? GF Vip,seconda finalista: la scopertail televoto La compagna di Edoardo Tavassi, che ...

