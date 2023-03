Agrigento: Carabinieri donano ad associazione benefica 618 kg di dolci sequestrati (Di venerdì 17 marzo 2023) Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - I militari del Nas di Palermo e della Compagnia Carabinieri di Agrigento hanno consegnato ad una associazione benefica di Camastra (Agrigento) 618 chilogrammi di prodotti dolciari, che erano stati oggetto di sequestro amministrativo, nel dicembre 2022 presso un'azienda della provincia, poiché destinati alla commercializzazione, senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti. I Carabinieri, dopo aver verificato, unitamente a personale sanitario della locale Asp, lo stato di conservazione e riscontrato che gli alimenti erano in ottimo stato e nelle condizioni adeguate per il consumo umano, in esecuzione all' “ordinanza di devoluzione beneficenza”, concordata con l'Assessorato Regionale delle Attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - I militari del Nas di Palermo e della Compagniadihanno consegnato ad unadi Camastra () 618 chilogrammi di prodottiari, che erano stati oggetto di sequestro amministrativo, nel dicembre 2022 presso un'azienda della provincia, poiché destinati alla commercializzazione, senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti. I, dopo aver verificato, unitamente a personale sanitario della locale Asp, lo stato di conservazione e riscontrato che gli alimenti erano in ottimo stato e nelle condizioni adeguate per il consumo umano, in esecuzione all' “ordinanza di devoluzione beneficenza”, concordata con l'Assessorato Regionale delle Attività ...

