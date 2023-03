Agresti | «Inter ha certezze | difficile che sbagli con la Juventus»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tra pochi giorni ci sarà il vecchio Derby d’Italia, lo scontro tra le due stelle del calcio italiano. Stefanosi mostra fiducioso in collegamento per Radio Radio in vista del match di questa domenica. FAVORITI – Manca poco a, ci si gioca tanto per la qualificazione in Champions League. Stefanone parla così su Radio Radio: «Io penso che l’parta favorita, chiaro che se lariesce a recuperare Di Maria è incoraggiante. Mi sembra che i nerazzurri abbiano di più, ieri ci sono stati segnali di Chiesa ma non penso sia in grado di iniziare. Può essere un’arma, i bianconeri stanno crescendo e sarà una partita equilibrata. L’ha più, ha una sua ...